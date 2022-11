Mercato Udinese – Il ritorno di Masina cambia tutto / Le novità in difesa

Il team allenato da Andrea Sottil ricarica le batterie per la ripresa di settimana prossime. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul mercato

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara alla ripresa del campionato. Al momento è ancora presto per parlare di allenamenti e sforzi fisici, visto che tutti i giocatori (escluso Enzo Ebosse impegnato al mondiale con il Camerun) sono in vacanza a ricaricare le pile. Adesso, però, non si può assolutamente allentare la tensione e bisogna dare tutto sin da subito visto che lunedì prossimo si ricomincia e si vuole sin da subito collezionare ottimi risultati. Nelle ultime ore arrivano anche delle importanti novità dal fronte mercato. Un giocatori su tutti potrebbe tornare prima del previsto e di conseguenza cambiare tutte le carte in tavola. Se le indiscrezioni venissero confermate, le trattative subirebbero un drastico cambiamento.

Dopo il grave infortunio contro la Fiorentina si pensava che la stagione del marocchino Adam Masina fosse praticamente finita. Alla fine, però, il giocatore ex Watford ha lavorato al massimo per poter tornare il prima possibile. I tempi di recupero potrebbero essere ridotti drasticamente e molto probabilmente dovrebbe esserci già una data per il rientro: il prossimo Febbraio. Adesso la dirigenza inizia a riflettere e di conseguenza tutte le trattative in vista della prossima sessione potrebbero subire un'incredibile variazione. Andiamo a vedere il nuovo punto sul calciomercato friulano.

Il rinforzo in difesa — Se le voci dovessero essere confermate, il rinforzo di un giocatore in difesa non dovrebbe essere più obbligatorio come si pensava fino a qualche settimana fa. Motivo per cui Papetti e Cistana potrebbero rimanere ancora nella categoria cadetta e soprattutto il primo arrivare soltanto nel corso della prossima estate a prezzo favorevole o meglio a costo zero. La situazione è da monitorare e da un momento all'altro potrebbe cambiare tutto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Lo Spezia di Gotti fa la lista: ecco quanti bianconeri ci sono <<<