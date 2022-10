News Udinese – Giornata da incubo per l’ex Marì / Ecco le sue parole

Quello che è accaduto ieri pomeriggio è incredibile, il difensore spagnolo Pablo Marì si è trovato in una situazione tra la vita e la morte

Redazione

Quello che è accaduto ieri pomeriggio nei pressi di Milano ha davvero dell'incredibile. Il giocatore spagnolo Pablo Marì (ex dell'Udinese) in forza al Monza. Si è trovato al centro di una situazione clamorosa. Il roccioso difensore centrale è rimasto per qualche momento sospeso tra la vita e la morte. Un pazzo ha attaccato cinque persone, con un coltello, all'interno del centro commerciale Milanofiori ad Assago e tra queste c'era anche il difensore centrale che ha subito una coltellata nella schiena. Sicuramente una situazione a dir poco traumatica ed anche difficile da sorpassare. Fortunatamente il giocatore è al meglio e di conseguenza si è anche aperto con il direttore sportivo Adriano Galliani. Ecco le parole del dirigente dei brianzoli all'uscita dall'ospedale Niguarda di Milano.

"Ho avuto suerte, ho visto morire una persona davanti ai miei occhi". Queste sono state le poche affermazioni da parte del giocatore. A riportarle ci ha pensato proprio l'ex dirigente rossonero (come detto in precedenza). Galliani ci ha tenuto a rimarcare la parola suerte, perché di questo si tratta in una situazione del genere. Sempre secondo il direttore il talento bianconero è stato salvato principalmente dalla sua altezza che ha impedito all'aggressore di arrivare a colpire alla gola (che sarebbe stata fatale).

Le condizioni del giocatore — Lo spagnolo (per fortuna) sta bene, anche se la lama che lo ha perforato è finita molto vicina ad un polmone. Le previsioni più ottimiste propongono che possa tornare in campo tra solo qualche giorno, cioè lunedì sera contro il Bologna. Noi della Redazione non possiamo fare altro che augurare il recupero totale nel miglior tempo possibile. Cambiando radicalmente discorso, non perdere tutti gli aggiornamenti di mercato sulla squadra bianconera. Nelle ultime ore si sta cercando di chiudere un colpo che ha del clamoroso. In arrivo una promessa dal Brasile. I dettagli sul futuro di Matheus Martins <<<