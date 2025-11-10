Il periodo di stress è giunto al termine. Dopo aver disputato turni infrasettimanali l'Udinese tornerà in campo tra 12 giorni dal momento che ci sarà la sosta nazionali. Gran parte della squadra rimarrà al Bruseschi dove Runjaic potrà recuperare i suoi giocatori e rilanciare le energie.
Notizie Udinese – Sosta nazionali: 12 giorni di recupero: il punto
In primis Keinan Davis dovrebbe recuperare al 100% dai fastidi fisici recenti. Nella gara di ieri contro la Roma è subentrato nel secondo tempo ma si percepisce come il ragazzo inglese abbia bisogno di ulteriore riposo. Un fisico come il suo necessita di calma soprattutto se consideriamo il tipo di gioco prediletto da Davis. Ogni sponda fisica è sempre un grande sforzo per un "attaccante boa" come lui.
Anche Kristensen dovrebbe tornare a disposizione del mister. La sua lesione al bicipite femorale sinistro sembra pronta a terminare e in questa sosta ci sarà il giusto riavvicinamento al campo in maniera graduale. Runjaic vuole lavorare sulla scia di queste prestazioni per continuare a stare nel lato sinistro della classifica. Le ultime di mercato: Dalla Turchia: “Ecco dove giocherà Zaniolo…” <<<
