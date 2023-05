Udinese – Il giorno dopo fa ancora più male / La rassegna stampa

L'Udinese continuerà a lavorare nonostante manchino solo due incontri alla fine del campionato e questa stagione non abbia più niente da raccontare. I bianconeri anche ieri sera sono scesi in campo con un buon piglio, soprattutto nella prima frazione, ma con il passare dei minuti la prova si è assottigliata sempre di più fino al diventare nulla.

Non solo una prova dalle due facce (come spesso sta capitando alla squadra nell'ultimo periodo). Oltre a questo bisogna pure aggiungere un errore arbitrale grossolano e che ha indubbiamente condizionato l'esito finale dell'incontro. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<