Udinese – Il giorno dopo la debacle di Firenze: la rassegna stampa

L'Udinese fino a ieri giocava per raggiungere un obiettivo alla fine di questa stagione. La sconfitta di ieri pomeriggio ha sicuramente complicato tutto e sotto tutti i punti di vista. Contro la viola non solo è arrivata una prestazione da dimenticare , ma anche un insuccesso che getta la parola fine su qualsiasi sogno europeo.

Non sono tanti effettivamente i punti che separano dall'ottavo posto, sono solamente tre al momento. Il problema più grande è semplicemente che questa squadra non è ancora in grado di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e le assenze ieri hanno pesato come un vero e proprio macigno. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<