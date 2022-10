Cremonese-Udinese | Il giorno dopo il match: le parole dei giocatori sui social

E' un' Udinese che fatica quella vista sul campo della Cremonese ieri pomeriggio. Gli uomini di Sottil sono parsi un po' in calo contro i grigiorossi, soprattutto dal punto di vista fisico. Calo fisiologico che però non deve minare le certezze della squadra bianconera, protagonista fin qui di un campionato super positivo. Proprio di questo hanno voluto parlare i calciatori, con le dichiarazioni raccolte da canali social del club friulano.

Le parole di Deulofeu e Perez

Gli altri due giocatori intervenuti sulla sfida di ieri sono stati Perez e Deulofeu. Il centrale dell'Albiceleste ha parlato così del pareggio contro i lombardi: “Non era il risultato che volevamo. Cerchiamo sempre di dare il massimo per vincere, ma andremo comunque avanti consapevoli dei nostri punti di forza. Grazie a tutti i fan che ci hanno supportato in questa giornata di trasferta!”. Infine è arrivato il pensiero anche del leader catalano, ieri sotto tono rispetto al solito: “Siamo partiti bene e avremmo potuto prendere un vantaggio in anticipo. Abbiamo gradualmente tolto il piede dal gas ed è stata una prestazione nella media. Prenderemo comunque il punto e la posizione in cui ci troviamo. Terremo sempre la testa alta! Grazie per il sostegno!". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le valutazioni assegnate dopo il match di ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Cremonese-Udinese <<<