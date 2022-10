Notizie Udinese | Giorno libero per i friulani prima della sfida a Sarri

L'Udinese continua stupire e non sembra intenzionata a fermarsi. Ieri è arrivata l'ennesima prova convincente che ha portato gli uomini di Sottil a rimontare il doppio svantaggio contro una delle squadre più in forma del nostro campionato, ovvero l'Atalanta di Gasperini. Ancora una volta sugli scudi per i friulani Gerard Deulofeu. L'attaccante spagnolo, oltre a diverse giocate di lusso, è stato in grado di rimettere in partita i suoi grazie a una fantastica punizione che gli è valsa anche il primo gol stagionale.