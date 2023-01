Udinese – Un giorno al match della verità: la rassegna stampa

Il team guidato da Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il primo impegno in ordine cronologico sarà domani pomeriggio contro il Bologna . Stiamo parlando di una partita molto importante e di un incontro che sicuramente vale tantissimo se dovessero essere ritrovati i tre punti finali.

Al momento la squadra bianconera sembra essere favorita, ma non si può sottovalutare un team come quello di Thiago Motta che sta giocando un calcio molto interessante, non è un caso che abbia messo in difficoltà sia la Roma di José Mourinho che l'Atalanta del Gasp. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa <<<