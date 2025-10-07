News Udinese – I giovani bianconeri presto in campo con le Nazionali

Dopo aver concluso la fase a gironi al terzo posto, la squadra spagnola guidata da Iker Bravo (giovane dell’Udinese)ha raggiunto gli ottavi di finale del Mondiale Under 20. La formazione iberica sarà la prima a scendere in campo nella nuova fase: giocherà infatti questa sera alle 21,30 contro l'Ucraina.
Bravo e Nunziante saranno presto in campo con le rispettive e nazionali: ecco le date e gli orari delle partite
Se conquisteranno la vittoria, affronteranno la squadra che uscirà vincente dalla partita tra Colombia e Sudafrica.
Giovedì toccherà all'Italia, con Alessandro Nunziante in campo alle 21,30 contro gli Stati Uniti.
Se avranno successo, nei quarti di finale si scontreranno con il vincitore del match tra Corea del Sud e Marocco.
