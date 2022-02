Udinese – Giudice Sportivo: nessuna sorpresa per Arslan / Soppy invece…

Il Giudice Sportivo ha emanato le decisioni che riguardano l'ultima giornata di campionato. Due giocatori bianconeri al centro dell'articolo

Redazione

L'Udinese è tornata al successo interno dopo tre mesi dall'ultima volta. Il team friulano sale a quota 27 punti in classifica. Contro il Torino, si è vista una squadra determinata, concentrata e desiderosa di conquistare i tre punti. Adesso, serve continuità. A Verona non sono ammessi passi falsi. Nel frattempo, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 24^ giornata del campionato di Serie A che si è conclusa ieri sera. Due bianconeri al centro dell'articolo. Ecco chi sono.

Arslan

Nessuna sorpresa per quanto riguarda Tolgay Arslan. Il Giudice Sportivo ha confermato il turno di squalifica a causa delle cinque ammonizioni raggiunte. Contro il Verona, il tedesco non ci sarà. Mister Cioffi ha diverse soluzioni. L'idea più plausibile sembra essere lo schieramento sul centro destra di Mato Jajalo, con Makengo dalla parte opposta ed il ritorno di Walace in cabina di regia. Attenzione, però, al Tucu Pereyra. L'argentino ha voglia di tornare in campo e farà di tutto per esserci domenica. Quasi impossibile, immaginare un suo impiego dal primo minuto. Ci sarebbe anche una mossa a sorpesa: Lazar Samardzic. Ma passiamo all'altro bianconero sanzionato.

Soppy

Brutte notizie per il giovane esterno francese. Il classe 2002, oltre ad essere stato sanzionato con il cartellino giallo, dovrà pagare una multa di 2000 euro per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Inoltre, a causa di quell'ammonizione, l'ex Rennes entra ufficialmente in diffida. D'ora in poi dovrà fare molta attenzione. Tuttavia, spezziamo una lancia in favore del ventenne. Infatti, secondo la moviola il contatto tra Soppy e Pobega sarebbe potuto essere calcio di rigore. L'arbitro, purtroppo, ha avuto un'altra idea. Nel frattempo, torniamo a parlare di calciomercato. Il direttore Pierpaolo Marino avrebbe messo nel mirino un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. Ecco di chi si tratta <<<