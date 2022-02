Udinese – Due giocatori a rischio / A Verona potrebbe scattare l’emergenza

Il team bianconero ha dovuto fare a meno di loro due già durante lo scorso incontro. Si cerca una soluzione in vista del prossimo match

Redazione

Il team bianconero, dopo quasi tre mesi, è finalmente riuscito ad agguantare la vittoria. Un successo che riporta morale e premia tutti gli sforzi fatti durante la pausa nazionali per poter recuperare dagli infortuni del mese di gennaio. La situazione continua a non essere tranquillissima, dato che le squadre dietro hanno iniziato a correre, ma sono comunque stati tre punti fondamentali in vista dei prossimi impegni. Ora si inizia a pensare al futuro e da oggi sul campo del Bruseschi si lavorerà intensamente per poter recuperare tutti i giocatori. Nell'incontro di domenica sono stati due i titolarissimi che non sono riusciti a dire la loro. Andiamo a vedere di chi si sta parlando e come prosegue il loro recupero.

Gli acciacchi

La formazione iniziale annunciata intorno alle ore 17 di domenica pomeriggio era sicuramente sorprendente, dato che mancavano due dei pilastri del team di quest'anno. Stiamo parlando di Bram Nuytinck e del mediano tuttofare Walace. Sicuramente senza loro due la squadra ha perso qualcosa, ma lo spirito è rimasto quello giusto e di conseguenza minuto dopo minuto la loro assenza non si è notata moltissimo. Anche perché uno dei due (il brasiliano) è comunque sceso in campo per il rush finale. Scopriamo se riusciranno a recuperare in vista del prossimo incontro.

Il recupero

La squadra, come detto in precedenza, inizierà oggi la sua preparazione. Questa sarà l'occasione per testare le condizioni del difensore olandese e del centrocampista sudamericano. Per il secondo non sembrano esserci dei dubbi e salvo imprevisti dovrebbe tornare sul campo da gioco dal primo minuto. Per il primo qualche punto di domanda in più c'è, vedremo se riuscirà a smaltire completamente l'infortunio. Intanto non perderti tutte le ultime sia da una parte che dall'altra. Mancano solo cinque giorni alla sfida tra Udinese e Verona. Ecco i dettagli sul prossimo match <<<