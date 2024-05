Udinese – Il giudice sportivo fa incetta di squalifiche e diffide: il punto

Il giudice sportivo proprio in questo istante ha emanato il comunicato riguardante le squalifiche e le diffide in vista dei prossimi incontri

Si avvicina la fase decisiva di questo campionato e le squadre in lotta per la salvezza hanno bisogno di tutti i loro uomini. La situazione in casa Udinese è decisamente complessa, visto che tra diffide e squalifiche sono parecchi i giocatori ai box per la sfida contro il Napoli. Ecco tutti i dettagli.