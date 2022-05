Notizie Udinese – Il giudice sportivo stanga due giocatori / Ecco le sanzioni

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un match che sarà tutt'altro che semplice e la società non vede l'ora di fare la differenza per prendersi una soddisfazione. L'ultima giornata sarà giocata in uno stadio gremito da trentamila tifosi ospiti che non vedono l'ora di fare la differenza. La Salernitana di Davide Nicola si gioca la salvezza e deve fare il possibile per portare a casa il successo e di conseguenza quello che si prospetta come una partita tutt'altro che semplice. L'Udinese ha comunque intenzione di scendere in campo e dare il massimo sul terreno da gioco. Le due squadre sono pronte per sfidarsi e gioire alla fine. Intanto il giudice sportivo ha emanato le sanzioni in vista di quest'ultima giornata. Due i talenti bianconeri coinvolti.

Bram Nuytinck

Il primo dei due giocatori al centro dell'articolo è proprio il capitano del team friulano. Per lui è arrivata un'ammonizione contro lo Spezia, ma non solo quella. Visto che il giallo è stato commissionato per una simulazione, il giudice sportivo ha affibbiato anche un'ammenda da ben 2 mila euro per il gioco scorretto. Non solo il giocatore olandese è stato messo sotto osservazione. C'è anche un altro talento che è al centro del discorso.

Tolgay Arslan

Il secondo protagonista è proprio il centrocampista tedesco, ma di origini turche. Stiamo parlando di un talento a tutto tondo e che in questa stagione non ha trovato moltissimo spazio. Ora bisogna continuare a fare la differenza e mettere sul terreno di gioco le proprie prestazioni. Intanto però è arrivata la nona ammonizione stagionale e di conseguenza l'entrata all'interno delle diffide. In caso di ulteriore giallo, il tedesco, dovrà scontare la squalifica proprio al primo incontro della prossima annata.