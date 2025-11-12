Udinese News – Il giudice sportivo ha deciso: ammenda per un top

Non ci sono squalifiche gravi in casa Udinese ma il giudice sportivo ha emanato alcuni provvedimenti: i dettagli

Non ci sono atleti esclusi dopo la undicesima giornata di Serie A. Un periodo di sospensione è stato imposto solo all'operatore sanitario del Milan, Diego Mantovani. Tra i provvedimenti definitivi, ce ne è anche uno per un giocatore dell’Udinese.