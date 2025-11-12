Udinese News – Il giudice sportivo ha deciso: ammenda per un top

Non ci sono atleti esclusi dopo la undicesima giornata di Serie A. Un periodo di sospensione è stato imposto solo all'operatore sanitario del Milan, Diego Mantovani. Tra i provvedimenti definitivi, ce ne è anche uno per un giocatore dell’Udinese.
Non ci sono squalifiche gravi in casa Udinese ma il giudice sportivo ha emanato alcuni provvedimenti: i dettagli
Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una ammonizione e una multa di 1500 euro al capitano dell'Udinese, Jesper Karlstrom, per aver protestato contro gli arbitri. Entra in diffida il giocatore viola Pongracic. Multazioni per Torino (10. 000 euro), Lecce (5. 000) e Bologna (2. 000).
