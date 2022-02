Notizie Udinese- Finalmente è giunto il momento / Ecco il ritorno

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Sarà una sfida tutt'altro che semplice, ma c'è un gradito ritorno

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. mancano poco più di 24h prima che le due squadre si affronteranno sul terreno del Marcantonio Bentegodi. Stiamo parlando di un match tutt'altro che scontato, dato che l'Udinese riesce ad interpretare al meglio i match contro avversari come l'Hellas Verona. Gli scaligeri però vogliono ottenere più punti possibili, per poter tenere ancora vive le flebili speranze europee. Intanto in casa friulana c'è una novità molto importante, come annunciato dal Corriere dello Sport: un giocatore è pronto per tornare a vestire la maglia delle zebrette. Ecco di chi stiamo parlando.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo ha vissuto una prima parte di stagione molto travagliata. Stiamo parlando del numero 37 Roberto "El Tucu" Pereyra. Ora sembra essere pronto per tornare sul campo da gioco e far divertire tutti i tifosi delle zebrette. Già dal match di domani potrebbe tornare in panchina. Ancora difficile poterlo vedere titolare, ma qualche minuto nel finale potrebbe essere proprio suo, per tornare a mettere minuti nelle gambe e raggiungere uno stato di condizione fisica ottimale. Sono passati più di tre mesi dall'ultimo match giocato, la partita d'andata tra Genoa ed Udinese. Diverse le cose cambiate, ma l'obiettivo resta uno solo: tornare e fare la differenza (come sempre). Intanto andiamo a vedere come potrebbe inserirsi nello scacchiere tattico del mister toscano.

Con Cioffi

Va fatto notare che il tecnico bianconero non ha mai avuto a disposizione l'argentino e di conseguenza sono ancora diverse le cose da scoprire. La prima: chi sarà a a far posto al rientrante trequartista? Per il momento tutte le idee ruotano su uno tra Jean-Victor Makengo e Tolgay Arslan. Molto probabilmente si seguirà la teoria utilizzata dall'ex mister Gotti. Cioè una strenua alternanza tra i due con Pereyra sempre titolare.