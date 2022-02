Verona-Udinese / Probabili formazioni: coppia d’attacco inedita

Tra due giorni, l'Udinese scenderà in campo al Bentegodi per affrontare l'Hellas Verona. Ecco le probabili formazioni della partita

Redazione

Tra due giorni, l'Udinese scenderà in campo al Bentegodi per affrontare l'Hellas Verona dell'ex Igor Tudor. I friulani è da inizio stagione che non conquistano due vittorie consecutive. Cioffi vuole sfatare questo tabù. Nel frattempo, andiamo a vedere le probabili scelte di formazione dei due allenatori. Partiamo da Cioffi.

Udinese

La notizia di giornata riguarda la possibile esclusione di Beto. Il motivo? Scelta tecnica. Il portoghese, nelle ultime giornate, è apparso stanco ed impreciso. Contro il Verona, mister Gabriele Cioffi potrebbe decidere di affidarsi alla coppia composta da Deulofeu e Success. Scalpita Pussetto, ma dovrebbe entrare a gara in corso. Per il resto pochi dubbi. In porta ci sarà Silvestri. Linea difensiva composta da Rodrigo Becao, Nuytinck ed uno tra Marì e Perez, con lo spagnolo in vantaggio. Sulle fasce agiranno Molina ed Udogie. Chi sostituirà Arslan? La soluzione più plausibile sembra essere lo schieramento sul centro destra di Mato Jajalo, con Makengo dalla parte opposta ed il ritorno di Walace in cabina di regia. Ancora out el Tucu Pereyra. Ma passiamo al Verona.

Probabile formazione (3-5-2): Silvestri, Becao, Nuytinck, Marì, Molina, Walace, Jajalo, Makengo, Udogie, Deulofeu, Success

Verona

Igor Tudor spera nei recuperi di Caprari e Faraoni. I due ce la metteranno tutta per scendere in campo domenica. Il primo potrebbe affiancare Barak sulla trequarti per supportare la punta Simeone. Il secondo, invece, si candida per un posto da titolare sulla fascia destra. Ballottaggio aperto con Depaoli. A centrocampo Tameze ed Ilic si giocano il posto da titolare al fianco di Miguel Veloso. Inamovibile Lazovic sulla sinistra. In difesa, pronto il terzetto composto da Gunter, Casale e Ceccherini. Nel frattempo, la Lega Serie A ha svelato l'arbitro che dirigerà il match. Ecco di chi si tratta <<<

Probabile formazione (3-4-2-1): Montipò, Ceccherini, Gunter, Casale, Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone