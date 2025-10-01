Avere un quadro chiaro del futuro può essere un traino emotivo per il presente. Runjaic e i suoi non trovano la vittoria da due partite e il prossimo mese è già fissato con tutti gli impegni futuri. Ecco i quattro incontri previsti per l'Udinese nel mese di Ottobre.
udinese
Notizie Udinese – Ottobre chiama! Ecco gli impegni della squadra
Domenica 5 Ottobre alle 12:30, i giocatori friulani affronteranno il Cagliari sul proprio campo. Dopo questa partita, ci sarà una pausa per le nazionali. Al ritorno, l'Udinese giocherà in trasferta contro la Cremonese lunedì 20 Ottobre alle 20:45, per poi sfidare il Lecce sabato 25 Ottobre alle 15:00.
Verso la fine del mese si tiene anche l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Juventus, che si disputerà il 29. Inoltre, in questo mese ci sono quattro compleanni tra i membri della squadra bianconera: il 3 ottobre celebra il suo compleanno Zanoli, il 4 è il turno di Piotrowski, il 7 quello di Modesto e infine il 25 compie gli anni Padelli.
