News Udinese – Bravo sfida Zaniolo? Il goal dei dubbi di Runjaic

L'attaccante spagnolo classe 2005 ha sbloccato e deciso il match all'Arena Garibaldi aggiudicandosi anche il premio di migliore in campo

Lorenzo Focolari Redattore 15 settembre - 09:24

Sembrava dovesse partire dalla panchina e invece Runjaic ha scelto Iker Bravo nell'undici titolare dell'Udinese di ieri. Il ragazzo ha saputo rispondere in modo perfetto a tutta la possibile situazione negativa che gli si sarebbe potuta abbattere addosso in futuro. La scorsa stagione era un gregario di eccellenza dato che la scena principale era di Lucca e Thauvin.

Quest'anno il palcoscenico è suo o almeno così sembrava fino a prima dell'arrivo di Zaniolo. Un acquisto di tale portata è il chiaro segnale di un duello per chi affiancherà Davis nel corso della stagione. Il classe 2005 ha risposto a tutto ciò in maniera perfetta. Runjaic gli ha dato il suo spazio di diritto e Bravo ha ripagato con il goal vittoria.

La prestazione nel complesso è stata altalenante ma per gli attaccanti basta un'occasione lampo per cambiare le proprie sorti. Con le rete di ieri Bravo ha lanciato un messaggio forte e chiaro alla tifoseria e al suo allenatore per affrontare questa stagione. Vedremo come gestirà Runjaic la situazione e chissà che i due non possano giocare assieme anche in un tridente offensivo.