Udinese – Solet sfiora l’auto goal: la decisione della lega

Gol di Vecino o autogol di Solet? Nella partita tra Udinese e Lazio, all'80', la squadra biancoceleste ha preso il comando del punteggio grazie a un tiro di Vecino che ha subito una deviazione. La Lega Serie A ha esaminato con attenzione le riprese disponibili per determinare se si trattasse di un gol di Vecino o di un autogol di Solet.
Il centrale francese devia il tiro di Vecino e la palla finisce in rete per il vantaggio della Lazio: ecco cosa ha deciso la Legas Serie A
La Lega Serie A ha deciso di attribuire il punto all’autogol del difensore dell'Udinese. Le riprese hanno mostrato che il tiro dell’ex giocatore dell’Inter ha subito un tentativo deliberato di rinviare, modificando quindi la direzione del pallone, sorpreso Padelli nel suo movimento.
