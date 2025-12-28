Udinese – Solet sfiora l’auto goal: la decisione della lega

Il centrale francese devia il tiro di Vecino e la palla finisce in rete per il vantaggio della Lazio: ecco cosa ha deciso la Legas Serie A

Gol di Vecino o autogol di Solet? Nella partita tra Udinese e Lazio, all'80', la squadra biancoceleste ha preso il comando del punteggio grazie a un tiro di Vecino che ha subito una deviazione. La Lega Serie A ha esaminato con attenzione le riprese disponibili per determinare se si trattasse di un gol di Vecino o di un autogol di Solet.