Tutti sapevano che la Juventus aveva voglia di farsi sentire e di mascherare il proprio momento interno lanciando un segnale più che positivo. Ritmo alto, gioco semplice e voglia di fare la farà queste sono state le caratteristiche che hanno messo in difficoltà l’Udinese.
Udinese – Goglichidze sul banco degli imputati
Il difensore georgiano ha siglato un’apertura e una chiusura del match a dir poco negative :l’analisi della gara
A decidere due episodi chiave è Saba Goglichidze. Il difensore georgiano si lascia scappare Vlahovic nei primissimi minuti di gioco. Nel tentativo di trattenerlo concede un calcio di rigore plateale che apre le danze ai padroni di casa. Il resto della gara è formato da “sofferenza alternata”. Yildiz e le sue capacità nel dribbling hanno messo in netta difficoltà la fascia destra dell’Udinese.
Questa fatica ha poi portato al calcio di rigore finale in cui ancora Goglichidze stende irregolarmente Yildiz. Serata nera per il georgiano che porta a casa la nomea di peggiore in campo. Le valutazioni del match di ieri: Goglichidze Horror e tanto rammarico: le pagelle<<<
