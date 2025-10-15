Udinese – Goglichidze titolare con la Georgia: tutti i dettagli

Per l'ex Empoli, nel corso dell'ultima giornata di qualificazioni al prossimo mondiale, sono arrivati ben 90 minuti sul campo da gioco. Un ottimo rendimento per un calciatore che è sempre più pronto per dire la sua anche con l'Udinese. La sfida della sua Georgia, però, è terminata con l'amaro risultato di 4-1 in favore della Turchia. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Colpo in porta? Arriva il nuovo guardiano per Runjaic <<<