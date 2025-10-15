Saba Goglichidze continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il difensore centrale non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco anche nella massima serie del nostro calcio, anche se spesso rientra all'interno di ballottaggi di primissimo livello.
Udinese – Goglichidze titolare con la Georgia: tutti i dettagli
Udinese – Goglichidze titolare con la Georgia: tutti i dettagli
Il difensore centrale continua a fare la differenza sul campo da gioco, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro
Per l'ex Empoli, nel corso dell'ultima giornata di qualificazioni al prossimo mondiale, sono arrivati ben 90 minuti sul campo da gioco. Un ottimo rendimento per un calciatore che è sempre più pronto per dire la sua anche con l'Udinese. La sfida della sua Georgia, però, è terminata con l'amaro risultato di 4-1 in favore della Turchia. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Colpo in porta? Arriva il nuovo guardiano per Runjaic <<<
