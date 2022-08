Notizie Udinese | Golden Boy: Udogie l’unico bianconero rimasto in gara

Destiny Udogie è reduce da un campionato straordinario con l'Udinese, dove è stato capace di siglare 5 reti in 35 presenze . Numeri da capogiro per il classe '02 che gli sono valsi la chiamata irrinunciabile della Premier League, più precisamente dal Tottenham di Antonio Conte. Il terzino è volato in Inghilterra domenica, ma svolgerà le visite mediche nella giornata di oggi. Una volta terminate, firmerà un contratto che lo legherà agli Spurs fino al 2027, per poi tornare ad Udine in prestito secco per un anno.

Tuttosport, giornale che da anni si occupa del premio calcistico Golden Boy, ha reso noto nelle scorse ore la lista dei 60 calciatori da cui uscirà il nome del vincitore. L'unico bianconero rimasto in gara è Destiny Udogie, protagonista di una stagione mozzafiato lo scorso anno. Sorte diversa invece per il classe '06 Pafundi che invece è stato escluso nell'ultima tornata di pretendenti al titolo, ma che ha, vista la giovanissima età, tutto il tempo per rifarsi in futuro. La concorrenza è elevata. Lo scorso anno il vincitore del trofeo è stato Pedri, stella del Barcellona di Xavi, mentre l'anno prima il premio se lo è accaparrato Haaland, neo acquisto milionario del City di Guardiola. Questo per far capire il livello della competizione, motivo in più di orgoglio per l'Udinese per aver visto inseriti molti dei suoi talenti più sopraffini. Infatti, oltre a Pafundi e Udogie, hanno preso parte alla lista anche Soppy, Makengo e Samardzic. Altro riconoscimento per lo strepitoso lavoro che la società friulana attua nei confronti dei suoi giovani. A proposito di talenti, Marino avrebbe messo sott'occhio un giocatore svizzero che milita nello Young Boys. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa <<<