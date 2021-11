Notizie Udinese – Gotti: ”Basta guardare al passato. I ragazzi sono carichi”

In vista del match di domani, mister Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

E’ tempo di vigilia. Domani, alle ore 15:00, l' Udinese scenderà in campo per affrontare il Sassuolo , reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro l'Empoli. Sarà una vera e propria lotta per tutti i novanta minuti. In attesa di questa importante sfida, Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue dichiarazioni.

Il tecnico dei friuliani ha parlato dello stato di forma dell'Udinese. ''Ogni partita ha il suo carico di incognite ed opportunità. Questa è una delle 38 di campionato che di sicuro arriva in un momento particolare. Le settimane passate in ritiro sono sempre anomale ed è difficile dare una risposta precisa. Persone diverse reagiscono in maniera diversa. In settimana, ho visto una squadra carica e vogliosa di riscatto. In generale si deve far tesoro delle esperienze passate ma con la capacità di resettare e non stare a guardarsi indietro tanto che non è mai un esercizio utile ma focalizzarsi su quello che bisogna fare domani. Domani mancherà solo Pussetto. Avere a disposizione quasi tutti ti dà più soluzioni sia per iniziare la partita sia per poter cambiare in base alla direzione che prende la gara''.