Notizie Udinese – Gotti è convinto: ritorno al passato

Tra tre giorni l'Udinese sarà impegnata nell'ostica trasferta di Torino contro i granata. Gotti deve sciogliere alcuni dubbi

Dopo queste tredici giornate abbiamo capito che l'Udinese non ha un modulo fisso. E’ stato lo stesso Gotti ad affermarlo. L'allenatore sceglierà lo schieramento migliore in base alle caratteristiche dell'avversario, tenendo ovviamente conto anche delle condizioni dei propri ragazzi. Contro il Torino c'è aria di 3-5-2, o meglio di 3-4-2-1. Infatti, il Tucu Pereyra rende maggiormente se schierato in una posizione più avanzata. Ma partiamo per gradi. In porta non ci sono dubbi: giocherà Silvestri. Davanti al numero uno bianconero agiranno sicuramente Nuytinck e Becao. Il terzo dovrebbe essere Samir, ma saranno decisivi questi ultimi giorni per testare la caviglia. Se non ce la dovvesse fare, giocherebbe Perez. A centrocampo e sulle fasce, le scelte sono state fatte: dentro Udogie, Molina, Walace, Arslan e come detto, Pereyra. In attacco? C'è un dubbio. Ecco quale.