News Udinese – Gotti fa preoccupare. Ecco cosa pensa di Samardzic

Le parole del mister Luca Gotti, hanno fatto un po' preoccupare alcuni fans. Scopri assieme a noi l'idea del coach sul fantasista

Redazione

Tra venerdì e sabato sono andate in scena due amichevoli per la squadra bianconera. I risultati sono stati entrambi positivi e hanno regalato fiducia all'ambiente. La squadra del mister Luca Gotti si è ben comportata sui campi da gioco, sia difensivamente che offensivamente. Due vittorie, una per quattro a zero e l'altra per uno a zero contro il Cjarlins e l'Empoli mostrano che la squadra sta entrando in condizione ed è sempre più pronta per la nuova stagione. Nell'intervista post partita le parole del mister Luca Gotti, hanno fatto un po' preoccupare alcuni fans, soprattutto quelli che nutrono grandi aspettative sul neo acquisto Lazar Samardzic. Scopri assieme a noi l'idea del coach sul fantasista.

Su Lazar Samardzic

Novanta minuti e due assist nell'amichevole contro la società di prima serie slovena. Poi altri trenta minuti il giorno dopo contro l'Empoli. Se guardiamo il minutaggio sembra che il tedesco possa essere una colonna portante in vista della prossima stagione. Forse così non sarà, dato che a fine partita il tecnico ha parlato di lui in questo modo:

"Samardzic di sicuro ha delle qualità ma è un ragazzo molto giovane."

Una frase corta ma molto tagliente. Probabilmente dietro queste parole si nasconde una sfiducia ancora sul fantasista di origini serbe. Probabilmente in questa sua prima stagione con i bianconeri si rischia di vedere tanta panchina e poco campo. Forse non si vuole rischiare di bruciare un talento cristallino. Scopri anche cosa pensa il mister del nuovo tandem d'attacco.

In attacco...

A fine partita, non sono mancate anche delle piccole frecciatine alla dirigenza. Le affermazioni non sono state pesanti, ma si è cercato di far capire alla società dove operare.

"La coppia Cristo-Pussetto è “leggera” relativamente. Sono due profili destinati al lavoro di squadra, riescono a completarsi bene assieme. Durante il ritiro spesso sono stati il tandem d'attacco titolare."

Da queste parole si può intendere che oltre il tandem d'attacco già presente, va presa una punta in grado di fare sponde ed essere sempre al centro del gioco. Un gigante per l'attacco è ciò che richiede il tecnico in queste ultime settimane. Scopri assieme a noi qual è il profilo favorito per diventare il nuovo bomber dei bianconeri. Talento inconfutabile <<<