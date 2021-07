News Udinese – Gotti e le dichiarazioni shock riguardanti un giocatore

Quali sono i pensieri che il tecnico italiano ha avuto a fine partita? Un giocatore è stato messo sul piedistallo. Scopri chi è

Ieri è andata in scena la prima amichevole stagionale per la compagine guidata dal mister italiano Luca Gotti. Diverse le osservazioni che ci ha regalato il mister al termine del match, in cui nonostante il risultato tutt'altro che positivo, dato che il match si è concluso con una sconfitta per 3-2, il coach ha potuto annotare diverse cose in vista dell'inizio del campionato. Andiamo a vedere assieme quali sono i pensieri che il tecnico italiano ha avuto a fine partita. Un giocatore è stato messo sul piedistallo, soddisfacente la sua prestazione. Scopri chi è.

Ignacio Pussetto

Il talento argentino è tornato al gol dopo un lunghissimo infortunio che lo ha visto fuori dai campi di calcio per più di qualche mese, nessuno si aspettava un recupero così immediato e positivo. Ecco cosa ne pensa il mister della prestazione della seconda punta nella giornata di ieri:

"Ignacio Pussetto ha iniziato la preparazione assieme agli altri e non si è mai assentato. Dopo il suo grave infortunio pensavo ci avrebbe messo di più per tornare in piena condizione. Ha avuto una grandissima chance a inizio partita, l'ha fallita, poi però è stato cinico a prendersi la sua rivincita poco prima della fine della prima frazione di gioco. Il giocatore è felice e lavora entusiasta in vista dell'inizio della stagione."

Il coach non aveva parole solo per il giocatore ex Watford, che oggi ha ricevuto una grandissima riconferma ed è stato messo al centro del progetto, ma ha parlato anche di uno dei nuovi acquisti, scopri le sue affermazioni.

Destiny Udogie

Anche per il talentino italiano classe 2002 il mister ha riservato dichiarazioni importanti, eccole qui riportate:

"Destiny è un ragazzo molto forte, dotato anche di grande personalità, stiamo cercando di metterlo a suo agio e farlo lavorare nel migliore dei modi. Giorno dopo giorno, riceviamo importanti segnali sulle sue prestazioni e sui suoi punti di forza: i segnali sono buoni e ci sta mostrando degli spunti interessanti"

In conclusione, nonostante il risultato, il coach ha ricevuto diverse ed importanti informazioni. Ora sta al tecnico comunicarle alla dirigenza e capire in quale ruolo c'è bisogno di operare. Intanto già per l'attaccante sono diversi i movimenti che sta eseguendo il D.S. Marino, scoprili insieme a noi <<<