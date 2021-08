Udinese – Gotti: ”Ho poco da dire. Siamo al punto giusto”

Luca Gotti è intervenuto al termine della partita di Coppa Italia contro l'Ascoli. Ecco le sue dichiarazioni

Comincia molto bene la stagione dell'Udinese. I friulani hanno superato, senza troppi problemi, l'Ascoli nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Partita che si mette subito in discesa: al decismo minuto Pereya sfrutta un errore clamoroso di Leali e realizza il gol dell'1-0. Nella ripresa, El Tucu è ancora protagonista. Prima effettua l'assist per la rete di Molina e successivamente realizza la doppietta grazie ad una meravigliosa conclusione con il sinistro. Ottima prova anche di Marco Silvestri, autore di una parata incredibile (sul punteggio di 1-0) sul tiro a botta sicura di Bidaoui. Non può nulla sul gol dell'Ascoli. Nel prossimo turno, i bianconeri affronteranno la vincente di Crotone-Brescia. Nel post partita, Luca Gotti ha detto la sua sulla gara. Ecco le sue dichiarazioni.

Parla Gotti

Il tecnico veneto è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''Stsera non ho molto da dire alla squadra. L'atteggiamento generale è stato buono. Nel finale siamo stati troppo leziosi ed abbiamo preso un gol che dà fastidio, ma tutto sommato la squadra ha fatto una bella partita'' - prosegue Gotti - ''Comunque siamo al punto giusto. Abbiamo iniziato a lavorare un po' più nel dettaglio dal punto di vista tattico. Stiamo cercando di farci trovare pronti per l'esordio di campionato che sarà difficilissimo'' - ma non finisce qui - ''Molina sembra che sia con noi dal primo giorno, è leggero e brillante. Stessa cosa vale per Larsen. Pereyra ha realizzato due gol molto belli: il primo di intelligenza, mentre il secondo è fuori dal comune".

Prossimo impegno

Il prossimo impegno sarà contro un'altra squadra bianconera. Tuttavia, il livello è molto più alto rispetto a quello dell'Ascoli. Domenica 22 agosto alle 18:30, infatti, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena la Vecchia Signora. I ragazzi di Gotti dovranno fornire una prestazione praticamente perfetta per cercare di mettere in difficoltà Cristiano Ronaldo e compagni. In attesa di questo match, la società friulana è al lavoro per acquistare ulteriori innesti. Marino ha messo gli occhi su un attaccante ucraino. Ecco di chi si tratta <<<