News Udinese – Ribaltone totale: Gotti fa di necessità virtù e cala il punto

Le 3 sconfitte consecutive non hanno dato vita facile al tecnico friulano. Diverse panchine del nostro campionato sono già saltate e sono diverse quelle in bilico. Il mister bianconero, però, si è rimboccato le maniche e ha ricominciato a collezionare punti. Ma arriviamo al dunque.

Nelle ultime cinque partite l'Udinese non è rimasta proprio a secco ma ha aggiunto al suo bottino soltanto due punti. Adesso è arrivato il momento di dimostrare di che pasta si è fatti. Gotti non vede l'ora di far scendere in campo i suoi ragazzi. Scendiamo nei dettagli <<<