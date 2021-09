Notizie Udinese – Gotti vs Fiorentina: non ci crederete, ma…

Il tecnico dei friulani Luca Gotti ha già incontrato la Fiorentina altre quattro volte. Andiamo a vedere il bilancio

La prima sfida contro i gigliati è stata il 3 marzo 2020. Luca Gotti era da quattro mesi sulla panchina bianconera. Il match è finito in parità: un noioso 0-0. Ha prevalso la paura di perdere piuttosto che la voglia di vincere. L'unica emozione è stato il palo colpito da Milenkovic. Ma passiamo alla stagione scorsa. Le due squadre si sono affrontate tre volte (2 in campionato ed 1 in Coppa Italia). Nel match di andata, la Fiorentina si è imposta per 3-2 grazie alla doppietta di Castrovilli ed al gol di Milenkovic. Per l'Udinese inutili le due reti di Okaka. Al ritorno, i friulani si sono vendicati: vittoria di misura grazie a Nestorovski. Ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, invece, la Viola ha passato il turno battendo i bianconeri per 0-1 con il gol di Montiel nei supplementari. I tempi regolamentari erano terminati in parità sullo 0-0. Quindi, tutto sommato, Luca Gotti ha un bilancio equilibrato: 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte (una arivata ai supplementari). Andiamo a vedere le probabili scelte del tecnico bianconero.