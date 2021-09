Notizie Udinese – C’è una novità importantissima / Gotti può sorridere

Domani l'Udinese affronterà lo Spezia. Andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre. Gotti recupera un titolare

Finalmente ci siamo. Domani torna a giocare la nostra Udinese. I bianconeri giocheranno lontano dalla Dacia Arena per la prima volta in stagione. L'avversario sarà lo Spezia di Thiago Motta, ancora a secco di vittorie. I liguri sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Cagliari e dal pesante ko dell'Olimpico contro i biancocelesti di Sarri(6-1!). I friulani, almeno sulla carta, partono favoriti, ma sarà fondamentale non sottovalutare la partita. Il calcio d'inizio è fissato per le 15. Andiamo a vedere le probabili scelte di formazione dei due allenatori.

Udinese: Gotti ritrova un titolare

La notizia che tutti i tifosi friulani aspettavano con ansia è arrivata: Nahuel Molina sta bene e si candida per un posto da titolare. L'argentino, anche se tornato ieri dal Sud America, potrebbe partire dal primo minuto. Gotti, difficilmente, riesce a fare a meno di lui. Ma andiamo a vedere gli altri dieci bianconeri. In porta l'imprescindibile Silvestri. Linea difensiva composta dal solito trio Nuytinck, Samir e Becao. Solo panchina per Perez. Sulla fascia destra ballottaggio apertissimo tra l'ex Boca Juniors e Brandon Soppy, mentre a sinistra spazio a Stryger Larsen. A centrocampo ancora Makengo, Walace e Arslan, con Pereyra a supporto di Pussetto. Deulofeu pronto ad entrare a gara in corso. Ma passiamo allo Spezia.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir, Molina, Arslan, Walace, Makengo, Larsen, Pereyra, Pussetto

Spezia: ballottaggio in attacco

Thiago Motta potrebbe optare per un cambio di modulo: il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Zoet, mentre in difesa agiranno Bastoni, Hristov, Nikolau e Ferrer. Erlic ha alzato bandiera bianca. A centrocampo, l'ex tecnico del Genoa punterà su Maggiore, Bourabia ed uno tra Sala e Kovalenko. La principale novità riguarda l'attacco. Nzola è stato reintegrato e si candida per un posto da titolare. L'angolano è in ballottaggio con Antiste. Le ali saranno Verde e Gyasi.

SPEZIA (4-3-3): Zoet, Ferrer, Nikolaou, Hristov, Bastoni, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Verde, Nzola, Gyasi.