Notizie Udinese – Alla scoperta dello Spezia, prossimo avversario friulano

Domenica alle ore 15, l'Udinese affronterà fuori casa lo Spezia. Andiamo a scoprire qualche dettaglio sui liguri

Redazione

Le gare di qualificazione al Mondiale stanno per terminare. Presto tornerà la nostra amata Serie A. Fin qui, il campionato dell'Udinese è stato praticamente perfetto. All'esordio, i ragazzi di Gotti hanno pareggiato in rimonta contro la Vecchia Signora, mentre nel turno successivo hanno battuto facilmente 3-0 il Venezia. I bianconeri devono continuare così. Domenica alle ore 15 voleranno allo stadio Alberto Picco per affrontare lo Spezia.Vediamo come arrivano i liguri a questo appuntamento.

Rivoluzione in atto

Vi ricordate lo Spezia dello scorso anno? Dimenticatelo. La squadra che affronterà l'Udinese domenica non ha nulla a che vedere con quella della passata stagione. Innanzitutto, è cambiato l'allenatore. Dettaglio non da poco. Vincenzo Italiano, volato a Firenze, è stato sostituito da Thiago Motta. Inoltre, diversi protagonisti hanno cambiato maglia. Per esempio, Tommaso Pobega, dopo la conclusione del prestito, è prima tornato a Milano per poi essere girato al Torino. A Matteo Ricci, invece, non è stato rinnovato il contratto. Mbala Nzola, invece, non è stato ceduto, ma è fuori rosa. La nuova società ha deciso di puntare su diversi giovani. Sono arrivati, infatti, Eddie Salcedo, Ebrima Colley, Janis Antiste, David Strelec, Kevin Amian. Tutti under 23. Gli unici neo acquisti esperti sono Reca e Bourabia. Ma andiamo a vedere la probabile formazione che affronterà l'Udinese.

Probabile formazione

Nelle prime due gare di campionato, Thiago Motta ha optato per un 3-4-3. Tuttavia, non sono arrivati i risultati sperati. Contro il Cagliari, i liguri si sono fatti rimontare due gol (da 0-2 a 2-2). Mentre all'Olimpico, i biancocelesti si sono imposti con un pesante 6-1. I bianconeri, che devono ancora capire i meccanismi del nuovo allenatore, hanno bisogno di più solidità. Per questo motivo, Motta potrebbe schierare un 4-3-3, con Erlic e Nikolau al centro della difesa ed il tridente d'attacco composto da Gyasi, Colley e Verde. Tra i giocatori con più talento, oltre al trio offensivo, troviamo sicuramente Giulio Maggiore. Nel frattempo, Okaka è vicinissimo alla cessione.