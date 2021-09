Notizie Udinese – Gotti da record: eguagliato Guidolin

L'incredibile avvio di campionato dell'Udinese ha permesso a mister Gotti di raggiungere Guidolin: i dettagli

Continua a vincere l'Udinese. Dopo i quattro punti nelle prime due gare, i friulani hanno sbancato il Picco di La Spezia. Contro i liguri, è stata una partita difficile e chiusa. Addirittura, i padroni di casa hanno avuto un paio di clamorose occasioni per passare in vantaggio. Fortunatamente, il match è stato risolto da Lazar Samardzic, entrato nel secondo tempo. Il gol del tedesco all'ultimo minuto ha fatto volare i bianconeri al quinto posto in classifica, a quota sette punti. Grazie a questo successo, mister Luca Gotti ha eguagliato Francesco Guidolin per quanto riguarda un interessante record.Ecco di cosa si tratta.

Eguagliato Guidolin

Un inizio così convincente non si vedeva da anni. In particolare, era dalla stagione 2011-2012, che l' Udinese non raggiungeva sette punti in classifica dopo tre giornate. Quell'anno, la squadra guidata da Guidolin chiuse al terzo posto e si guadagnò un il diritto di partecipare ai preliminari di Champions League. Questo vuol dire che negli ultimi nove anni, nessuno aveva fatto una partenza così positiva come quella dei ragazzi di Gotti. Il tecnico veneto, però, non vuole fermarsi. Ha un altro record nel mirino: conquistare diciotto punti nelle prime nove gare di Serie A. Il primato appartiene sempre alla rosa del 2011-2012. Andiamo a vedere, allora, i prossimi impegni dei friulani.

Prossimi impegni

Il calendario dell'Udinese si complica ulteriormente. Lunedì, i friulani affronteranno alla Dacia Arena il Napoli di Spalletti, ancora a punteggio pieno. Successivamente, i bianconeri se la vedranno con un'altra squadra reduce da un grande inizio: la Roma. Ma non finisce qui. I ragazzi di Gotti, alla sesta giornata, incontreranno una Fiorentina rigenerata dalla cura Italiano. Poi Sampdoria in casa, Bologna al Dall' Ara ed Atalanta tra le mura amiche. Insomma, conquistare undici punti (per arrivare a diciotto) in queste sei partite non sarà facile, ma l'Udinese vuole continuare a stupire tutti.