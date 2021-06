News Udinese – Luca Gotti, si decide: dentro o fuori

Giorni decisivi per il nuovo progetto tecnico dell'Udinese, si decide se ripartire dall'attuale tecnico Luca Gotti

LUCA GOTTI - Fumata bianca probabile per Luca Gotti. Pozzo, Marino e la dirigenza friulana valutano il continuo dell'avventura Gotti a Udine. Un profilo che nell'ultima stagione ha portato molti alti e bassi. Obiettivo salvezza raggiunto con largo anticipo ma i cali di concentrazione vissuti durante la stagione non lasciano sereni una parte della dirigenza che vorrebbe ancora oggi una soluzione alternativa all'ex tattico di Maurizio Sarri. Si cerca una stabilità mentale e di gioco. Non sono più tollerate le brutte figure come i 5-1 subiti in stagione dai bianconeri. Non sarà facile trovare un accordo in giornata, sono previsti nuovi incontri tra i vertici della società e il tecnico. La fretta è una cattiva consigliera e si preferisce valutare il da farsi con calma per non ripercorrere eventuali errori come nel recente passato dell'Udinese. Si vuole ripartire tutti uniti per una stagione positiva anche per i tifosi.