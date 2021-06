Calciomercato Udinese – Interesse per Tokoz del Besiktas

L'Udinese pensa a Dorukhan Tokoz del Besiktas per il suo centrocampo, profilo con esperienza in nazionale e nelle competizioni europee

DORUKHAN TOKOZ - Per il Mundo Deportivo Udinese e i biancocelesti di Lotito sono interessate a Tokoz del Besiktas . Il centrocampista turco si libererà a zero. Anche Betis Siviglia e Celta Vigo in Spagna monitorano il calciatore. Tokoz ha fatto parte del Besiktas per tre anni. In carriera ha occupato il ruolo di mediano, centrale di centrocampo e in alcune occasioni anche il terzino destro. La sua carriera ha avuto inizio con la squadra della sua città natale, l' Eskisehirspor , per poi continuare con il Besiktas dal 2018. Squadra con cui ha collezionato 71 presenze e 3 gol.

DE PAUL - Non solo Tokoz. Da considerare anche il mercato in uscita per l'Udinese. Rodrigo De Paul è il giocatore più desiderato della rosa dell'Udinese. Diverse squadre sono interessate ad acquisire le prestazioni sportive del capitano dell'Udinese. In Italia ci sono rossoneri, nerazzurri e partenopei. I rossoneri vogliono l'argentino per sostituire Hakan Calhanoglu in partenza perché non rinnoverà il contratto con il club di via Aldo Rossi. I nerazzurri cercano un profilo per rinforzare il centrocampo a disposizione del nuovo tecnico Simone Inzaghi. La terza opzione in Italia è il Napoli che vorrebbe ripartire verso l'obiettivo quarto posto con Luciano Spalletti. In Europa, il centrocampista argentino è desiderato dall'Atletico Madrid che è anche la squadra favorita per concludere e definire l'accordo con l'Udinese.