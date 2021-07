Udinese – Il mastino e l’ala: Gotti sogna in grande e Marino vuole provarci

1 di 2 La perfezione non esiste

Non c'è limite al miglioramento. Luca Gotti lo sa e avrebbe espresso anche lui qualche desiderio in vista della nuova stagione. Il mercato dell'Udinese non è ancora finito. Pierpaolo Marino sta scegliendo con meticolosità la prossima operazione da portare a termine. Vi abbiamo già fatto il punto della situazione sull'attacco e sulla difesa. Adesso, è arrivato il momento di concentrarsi sul centrocampo ma attenzione anche alle ali. Ci sono due nomi nuovi che vengono seguiti da diverse squadre del nostro campionato. Basta chiacchierare. Arriviamo al dunque. Cominciamo con il primo nome <<<