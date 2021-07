Udine – Gotti suona l’allarme: la cavalleria sta arrivando!

Il riconfermato Luca Gotti accompagnerà anche per la prossima stagione la sua Udinese. C'è solo un problema... bisogna potenziare la squadra. Dopo essere usciti dalla zona rossa "pericolo retrocessione", l'obiettivo dichiarato della società bianconera era quello di terminare il campionato nella posizione più alta possibile. Qualcosa però alla fine è andato storto. L'Udinese è crollata e, per l'ennesima volta, la stagione si è chiusa nella parte destra del tabellone. Questa sessione di mercato può essere quella del riscatto. Bisogna fare degli sforzi e la famiglia Pozzo potrebbe stupirci da un momento all'altro. In che modo?Scopriamolo insieme <<<