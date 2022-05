News Udinese – Gotti verso una nuova avventura / Stregata la società

La società ha ottenuto i risultati sperati dopo il cambio di guida interna. Nel frattempo l'ex allenatore ricerca il suo nuovo team

Il team bianconero continua la sua opera di crescita. La squadra allenata da Gabriele Cioffi sta scalando la classifica a suon di risultati utili e buone prestazioni, ora come ora, ci si trova a soli quattro punti dal decimo posto e dal passaggio alla parte sinistra della classifica. Un obiettivo che manca da diverso tempo agli uomini gestiti dalla famiglia Pozzo. Il cambio di gioco avvenuto questa stagione è stato dettato da un momento decisivo, stiamo parlando dell'addio di Luca Gotti e l'insediamento sulla panchina del suo secondo. Intanto proprio l'ex mister sta cercando una nuova destinazione e nelle ultime ore potrebbe firmare per il suo prossimo team. Stiamo parlando di una squadra che lotta per non retrocedere.

Il nuovo team

La società che sembra essersi interessata all'ex mister dell'Udinese è lo Spezia della famiglia Platek. La nuova presidenza ha in mente un progetto ambizioso e sicuramente Gotti potrebbe essere l'uomo giusto per ricominciare la prossima stagione. Sono troppe le incomprensioni con Thiago Motta che nonostante il suo ottimo lavoro potrebbe guadagnare un semplice foglio di via. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, però, il mister dovrebbe far fronte ad un problema a dir poco incredibile. Ecco di cosa stiamo parlando.

Senza mercato

Un titolo abbastanza esplicativo, perché lo Spezia non avrà nessuna possibilità di acquisto fino all'estate 2023. La Fifa ha chiuso le sue sessioni di mercato e non potranno completare le operazioni per ancora una stagione intera. Di conseguenza al tecnico toccherà salvarsi con i soli giocatori rimasti. Poi, però, dalla stagione futura si potrebbe aprire un vero e proprio ciclo. Intanto non perderti tutti i dettagli del team bianconero, stiamo parlando di una squadra che continua a dire la sua anche a livelli alti. Ci si avvicina al prossimo incontro, ecco tutto quello che bisogna sapere. Ci sarà un ritorno gradito <<<