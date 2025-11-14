Udinese News – Grande ritorno nella squadra bianconera! L’annuncio

Questo rientro si allinea con la filosofia dell’Udinese , che da sempre cerca di arricchire il proprio gruppo con le migliori competenze, in collaborazione con mister Runjaic . Brunner ha già guidato i portieri dell’Udinese dal 2011 al 2022, iniziando con la squadra Primavera e, successivamente, dal 2013 con la prima squadra, diventando responsabile della preparazione dei portieri nel 2016.

Si ricompone, quindi, il team di lavoro con Sergio Marcon, il quale ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di numerosi portieri che hanno raggiunto livelli eccellenti, tra cui Vicario, Meret e Musso.