L’Udinese comunica oggi il ritorno di Alex Brunner nel suo staff. Nel comunicato viene chiarito che “Il preparatore dei portieri, con oltre 15 anni di carriera ai vertici del calcio italiano ed europeo e tra i più rinomati a livello internazionale, rientra a far parte della squadra tecnica capitanata da mister Kosta Runjaic, dopo aver trascorso 3 stagioni al Watford in Inghilterra.
udinese
Udinese News – Grande ritorno nella squadra bianconera! L’annuncio
Questo rientro si allinea con la filosofia dell’Udinese, che da sempre cerca di arricchire il proprio gruppo con le migliori competenze, in collaborazione con mister Runjaic. Brunner ha già guidato i portieri dell’Udinese dal 2011 al 2022, iniziando con la squadra Primavera e, successivamente, dal 2013 con la prima squadra, diventando responsabile della preparazione dei portieri nel 2016.
Si ricompone, quindi, il team di lavoro con Sergio Marcon, il quale ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di numerosi portieri che hanno raggiunto livelli eccellenti, tra cui Vicario, Meret e Musso.
Di conseguenza, Brunner si unirà allo staff tecnico e si dedicherà all'allenamento dei portieri, collaborando con Sergio Marcon e Kris Stergulc". Le ultime di mercato: Anguissa K.O: sostituto arriva da Udine? Il punto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA