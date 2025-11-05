Udinese News – Graziani sulla gara contro i giallorossi: le parole

Gasperini dovrà affrontare l'assenza di Dybala, “Ma ha diverse opzioni per ambire al successo, anche se i giallorossi sono privi di un attaccante che possa assicurare un certo numero di reti; è certo che a livello individuale è più forte dell’Udinese, ma mettere sotto pressione i bianconeri in questo momento è una sfida complessa per chiunque. Inoltre, Zaniolo sta approfittando al massimo dell'opportunità di tornare a recitare un ruolo da protagonista. Merita una convocazione in Nazionale? Il calciatore è indiscutibile, ha doti notevoli, ma ha trascorso tre anni lontano dai riflettori, è come se l’avessimo perso di vista, quasi non ci siamo accorti della sua presenza in campo. Ora deve continuare sulla strada intrapresa, mantenendo la continuità nelle sue prestazioni significative che caratterizzano la sua nuova avventura friulana; se ci riuscirà, come tutti speriamo, non ci sono dubbi che tornerà a indossare la maglia azzurra e offrirà un contributo importante per l'Italia. Vorrei però evidenziare che l’Udinese non ruota solo attorno a Zaniolo, il gruppo che ha a disposizione Runjaic è di grande valore”.