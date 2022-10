Cremonese-Udinese | Guai per Alvini: non recuperano Radu e Chiriches

Il tecnico dei lombardi dovrà fare a meno di due pedine importanti nel suo scacchiere nella sfida dello Zini contro i bianconeri.

L'Udinese si avvicina al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di un match tutt'altro che semplice e contro un avversario che è arrivato all'ultima spiaggia. La Cremonese è in cerca della prima vittoria stagionale quella che di conseguenza per l'Udinese si trasformerebbe nella terza sconfitta in altrettante partite da quando la società friulana ha perso per infortunio Rodrigo Becao. Per farlo, ci vuole un match di grandissima caratura, visti anche i vari problemi difensivi che sta palesando il team. I grigiorossi dovranno rinunciare a Radu e a Chiriches, entrambi leader della retroguardia lombarda. Intanto non perdere tutti i dettagli sulla probabile formazione della Cremonese.

Alvini dovrebbe continuare sulla strada della difesa a quattro, già vista nell'ultima uscita contro la Sampdoria. Il tecnico è arrivato all'ultima chiamata, in caso di sconfitta dovrà lasciare la panchina del team lombardo. La sua squadra fin qui ha giocato un buon calcio, ma è apparsa troppo leggera in fase difensiva. Infine Dessers e Okereke non riescono a trovare la giusta continuità per essere incisivi nelle gare fondamentali per la salvezza.

La probabile formazione — Alvini opterà con tutta probabilità al 4-2-3-1. In porta ci sarà Carnesecchi, tornato due settimane fa dopo l'intervento alla spalla a cui si era sottoposto a fine luglio. La retroguardia avanti a sé sarà composta da Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili e Sernicola. In mediana di nuovo spazio al duo formato da Meitè e Ascacibar, con l'ex Benfica ormai considerato un'intoccabile. Sulla trequarti iniziano a esserci i primi ballottaggi, con Pickel in vantaggio per ottenere un posto sulla trequarti a supporto di Dessers. Gli esterni saranno invece Valeri e Okereke. Stando agli ultimi aggiornamenti, ci sarebbe anche una tentazione Afena-Gyan, anche se al momento il ghanese sembrerebbe destinato a partire dalla panchina.