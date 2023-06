Notizie Udinese – Guessand e Abankwah, esordio difficile da dimenticare

Axel Guessand e James Abankwah hanno sorpreso nel corso dell'ultimo match. Si tratta di un esordio difficile da dimenticare, ecco perché

Redazione

Ieri sera c'erano tante aspettative sull'esordio dal primo minuto di due dei giocatori più giovani della rosa bianconera. Sia James Abankwah che Alex Guessand sulla loro carta d'identità hanno segnata come data di nascita il 2004. Sono due veri e propri prospetti futuri che serviranno per portare in alto la squadra bianconera. Non sarà semplice mantenerli lontani dalle sirene che sicuramente in un futuro suoneranno per avere le loro prestazioni. Ad oggi i bianconeri, però, non possono fare altro che goderseli e sperare in un immediato futuro di poterli avere in campo con sempre più continuità. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio il loro esordio.

James Abankwah è stato probabilmente uno dei migliori giocatori in campo per tutti e settanta i minuti in cui ha giocato. Una prestazione di grande caratura contro un avversario molto difficile da contrastare come Federico Chiesa. Il difensore irlandese non si è fatto intimorire ed ha chiuso la maggior parte delle linee di passaggio ai bianconeri e soprattutto limitato le giocate offensive di un esterno dal grande impatto come quello nel giro della nazionale. Sfortunatamente a venti minuti dalla fine la partita è stata vinta dai crampi e di conseguenza è dovuto uscire obbligatoriamente dal campo.

Alex Guessand — Il difensore centrale francese fino all'anno scorso aveva principalmente giocato nelle giovanili del Nancy. Ieri in campo per la prima volta ha dato dimostrazione delle sue capacità. Milik non è riuscito quasi mai a mettere in difficoltà la squadra friulana e il merito è principalmente sia il suo che quello di Nehuen Perez. Una difesa giovanissima che ha giocato una grande partita sotto tutti i punti di vista. Se questo è il futuro bianconero, possiamo dire di trovarci in buone mani. Cambiando rapidamente discorso, ma restando in tema. Non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match. Ecco le pagelle di squadra <<<