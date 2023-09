Udinese / Guessand: “Ho sentito un pò di pressione”

Guessand: "Nella prossima gara faremo meglio in fase offensiva"

LE DICHIARAZIONI - "Mi sono sentito bene da subito, devi essere sempre pronto per aiutare la squadra e i compagni. Ho sentito un po’ di pressione perché non gioco spesso, ma ho delle aspettative per questa stagione e sono rimasto calmo. Quando non è possibile vincere non dobbiamo perdere, e oggi la squadra ha fatto bene. Nella prossima partita sono sicuro che faremo meglio in fase offensiva”.