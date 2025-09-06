Notizie Udinese – Gueye sceglie il nuovo numero di maglia! I dettagli

Idrissa Gueye è arrivato a Udine e sta adattandosi alla nuova realtà lavorativa. Con Gokhan Inler che funge da guida, sta esplorando tutte le sfaccettature del mondo friulano. Inoltre, si è anche fatto fotografare con la maglia dell’Udinese, scegliendo il numero 7, precedentemente indossato da Alexis Sanchez.