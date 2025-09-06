Notizie Udinese – Gueye sceglie il nuovo numero di maglia! I dettagli

Idrissa Gueye è arrivato a Udine e sta adattandosi alla nuova realtà lavorativa. Con Gokhan Inler che funge da guida, sta esplorando tutte le sfaccettature del mondo friulano. Inoltre, si è anche fatto fotografare con la maglia dell’Udinese, scegliendo il numero 7, precedentemente indossato da Alexis Sanchez.
Il nuovo acquisto del mercato bianconero ha ufficializzato il suo nuovo numero di maglia per questa stagione
L’attaccante francese rappresenta un'interessante promessa su cui l’Udinese vuole puntare. Lui sembra pronto a affrontare le aspettative che già sono state riposte in lui.
