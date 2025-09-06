mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Gueye sceglie il nuovo numero di maglia! I dettagli

udinese

Notizie Udinese – Gueye sceglie il nuovo numero di maglia! I dettagli

Udinese prima maglia
Il nuovo acquisto del mercato bianconero ha ufficializzato il suo nuovo numero di maglia per questa stagione
Lorenzo Focolari Redattore 

Idrissa Gueye è arrivato a Udine e sta adattandosi alla nuova realtà lavorativa. Con Gokhan Inler che funge da guida, sta esplorando tutte le sfaccettature del mondo friulano. Inoltre, si è anche fatto fotografare con la maglia dell’Udinese, scegliendo il numero 7, precedentemente indossato da Alexis Sanchez.

L’attaccante francese rappresenta un'interessante promessa su cui l’Udinese vuole puntare. Lui sembra pronto a affrontare le aspettative che già sono state riposte in lui.

Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del mercato bianconero:  Zaniolo è fatta! Tutti i dettagli sull’accordo<<<

Leggi anche
Udinese – Bravo titolare nell’Under 21 spagnola: i risultati
Udinese News – Bencina commenta il futuro di Zaniolo e della squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA