Hellas – Udinese / Cioffi in conferenza: “Non ci si guarda mai indietro…”

Il team bianconero si avvicina sempre di più al prossimo incontro di campionato. Anche gli avversari non vedono l'ora di scendere in campo vista la sfida e l'importanza del match. Il derby del triveneto è alle porte e tutte e due le squadre vogliono portarsi a casa i tre punti finali. Le due squadre vivono un momento di forma a dir poco altisonante, abbiamo un Udinese che sta giocando sulla fiducia ed in maniera impeccabile (come dimostrano anche i risultati). Non si può fare lo stesso discorso per il Verona che sta affrontando un momento difficile e in cui non riesce a fare la differenza. Lunedì sera ci sarà la possibilità di un vero e proprio riscatto sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi minuti ha parlato il tecnico degli scaligeri: Gabriele Cioffi. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.