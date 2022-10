Notizie Udinese – Sottil decide la mediana: ecco chi in campo dal primo

Il tecnico si prepara al ritorno del campionato e nel frattempo decide la squadra che dovrà fare la differenza sula campo: tutte le ultime

Il tecnico bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. In queste due settimane la squadra ha lavorato al massimo sui campi del Bruseschi, anche perché gli assenti per i nazionali non erano moltissimi. Gran parte del gruppo è rimasto attivo e pronto in vista dell'incontro di lunedì sera. La partita in programma non sarà semplice, anche perché di mezzo c'è stata la sosta e di conseguenza bisogna un po' ritrovare i ritmi del passato. Inoltre il Verona non gode di una grande classifica e di conseguenza davanti ai suoi tifosi avrà la possibilità di rilanciarsi per una seconda parte di campionato migliore e in crescendo. Mister Andrea Sottil pensa già alla formazione ufficiale e secondo Gazzetta dello Sport, la mediana è stata già decisa.

In campo sono quattro i giocatori che lottano sempre per due maglie da titolare e stiamo parlando di quattro centrocampisti di grandissimo livello. Il primo è il tedesco di origini turcheTolgay Arslan, poi c'è il neo arrivato Sandi Lovric, la grande promessa del calcio Lazar Samardzic ed infine un equilibratore pazzesco come Jean Victor Makengo. Per il tecnico diventa difficile sceglierne solo due ogni weekend. Questa settimana il ballottaggio sembra essere concluso, ecco chi partirà dal primo minuto.

I due titolari

Come detto in precedenza, secondo la rosea, giocheranno l'incontro con il Verona da titolari: Sandi Lovric e Victor Makengo. Un centrocampo che non viene cambiato dopo il grande successo ottenuto contro i neroazzurri due settimane fa. La teoria (almeno in mediana) rimane la stessa: squadra che vince non si cambia. L'Udinese con questi due giocatori sembra aver trovato la giusta quadra e inoltre Samardzic e Arslan spaccano spesso la partita da subentrati.