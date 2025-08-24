L'inizio della stagione è arrivato e bisogna fare la differenza sul capo da gioco per permettere alla squadra di conquistare tre punti che sarebbero a dir poco importanti. Mister Kosta Runjaic vuole prendersi una partenza sprint come quella della passata stagione, ma per farlo ci sarà bisogno di una prova di assoluto spessore già alla prima di campionato contro l'Hellas Verona. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sulle scelte in attacco.
Udinese-Hellas Verona | Davis o Bayo? La scelta del coach è chiara
Udinese-Hellas Verona | Davis o Bayo? La scelta del coach è chiara
Il Verona continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sulla sfida di domani contro l'Udinese
La prestagione ha già parlato abbastanza e i bianconeri non vedono l'ora di affidarsi alle giocate di Keinan Davis. Sarà l'inglese a guidare il peso dell'attacco bianconero in attesa del neo arrivato Buksa. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. La società ha scelto il nuovo Lucca: tutti i dettagli <<<
