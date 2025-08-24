Udinese-Hellas Verona | Davis o Bayo? La scelta del coach è chiara

L'inizio della stagione è arrivato e bisogna fare la differenza sul capo da gioco per permettere alla squadra di conquistare tre punti che sarebbero a dir poco importanti. Mister Kosta Runjaic vuole prendersi una partenza sprint come quella della passata stagione, ma per farlo ci sarà bisogno di una prova di assoluto spessore già alla prima di campionato contro l'Hellas Verona. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sulle scelte in attacco.