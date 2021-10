Udinese – Hellas Verona / Success : “Non pensavo di partire titolare”

Si è conclusa la decima giornata di campionato, l'Udinese non è riuscito a portare a casa i tre punti nonostante abbia dato tutto sul campo

Si è conclusa la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra bianconera ha dato tutto in campo e meritato in lungo e in largo i tre punti, però a volte bisogna combattere anche contro la sfortuna. Infatti la partita si è conclusa sul risultato di 1-1, l'Hellas ha segnato con l'unico tiro in porta, che tra l'altro è arrivato solo su rigore. I giocatori bianconeri sicuramente non sono soddisfatti, però non possono rimproverarsi quasi nulla. Andiamo a leggere le parole dei protagonisti nel post partita.