Notizie Udinese – Gotti: ”Rigore? Mi brucia, ma non ne voglio parlare”

Al termine del match della Dacia Arena, mister Luca Gotti ha analizzato la prestazione dei suoi calciatori

Mister Gotti è intervenuto ai microfoni di Dazn. ''Si, credo che la squadra abbia fatto un ottimo primo tempo ed anche una buona parte del secondo tempo finchè ci sono state le energie. Peccato per l'episodio del rigore. Non l'ho visto e non lo voglio rivedere . Pussetto ha passato una brutta notte con tanto dolore. Speriamo di recuperarlo per domenica. Success è un giocatore che conosciamo bene perchè viene dal Watford e sappaimo tante cose di lui. In questi anni ha avuto tanti piccoli infortuni che lo hanno limitato. Aveva poca autonomia. Non sapeva neanche lui che sarebbe partito titolare. Si aspettava di poter entrare per uno spezzone di gara, invece l'ho fatta trovare nella formazione di gara dall'inizio. Ha fatto il suo dovere''.

Gotti ha parlato poi in conferenza stampa. ''L'analisi è che abbiamo fatto un primo tempo eccellente per intensità e voglia. Anche nella ripresa abbiamo fatto bene. Il primo tiro in porta del Verona lo prendiamo nel recupero, escluso il calcio di rigore. Dovevamo concretizzare meglio le varie occasioni procurate. Pussetto non sta bene. Success si è trovato a sorpresa in formazione all'inizio. Mi sono preso un rischio, però, era una partita che chiamava questo rischio. Ci può dare ancora tanto. Rigore? Io faccio l'allenatore e mi devo preoccupare della palla persa di Walace. Non voglio parlare dell'episodio. Mi brucia perchè il Verona non ha fatto mezzo tiro in porta''.Nel frattempo, ecco le pagelle del match. Tante sorprese <<<