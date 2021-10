Udinese – Hellas Verona / Le formazioni ufficiali: “Scelte di Tudor e Gotti”

Oggi scende in campo la compagine bianconera in un match valido per la decima giornata di campionato. Ecco le formazioni ufficiali

Dopo soli tre giorni dal match contro l'Atalanta, scende in campo l'Udinese. L'impegno odierno vedrà sfidarsi i friulani e gli scaligeri. In un match che si prospetta "all'ultimo sangue". I bianconeri vogliono tornare alla vittoria, dato che manca oramai da troppo tempo (terza giornata contro lo Spezia). Farlo non sarà così facile, l'Hellas è in forma smagliante e la cura Tudor sta funzionando al meglio. Da quando il tecnico croato siede sulla panchina dei veneti, la squadra gialloblù è il migliore attacco di tutto il campionato. Ci sarà tanto da fare per la difesa bianconera e poter impedire agli scaligeri di prendere il sopravvento. Ora è tempo di decisioni ufficiali, è tempo delle formazioni che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Beaco, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Success; Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Forestieri, Soppy, Makengo, Nestorovski, Stryger Larsen, Samardzic, Jajalo, Perez, De Maio, Zeegelar. Allenatore: Gotti

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Veloso, Magnani; Faraoni, Tameze, Hongla, Sutalo; Lasagna, Barak; Kalinic. A disposizione: Berardi, Pandur, Lazovic, Caprari, Dawidowicz, Gunter, Cancellieri, Ruegg, Cetin, Bessa, Ilic, Simeone. Allenatore: Tudor

Le decisioni

Piccolo cambio di modulo si passa dal 3-5-2 al 3-4-2-1, confermato il rientro da parte di Roberto Pereyra. Un giocatore in grado di fare sempre la differenza e di conseguenza importantissimo nell'idea di gioco del tecnico Luca Gotti. Dall'argentino ci si aspetta un match come quelli dell'inizio di stagione.