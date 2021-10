Udinese – Hellas Verona / Silvestri nel prepartita : “Se paro il rigore…”

Ecco le parole dei protagonisti nel prepartita tra Udinese ed Hellas Verona. Una sfida che non accetta cali di tensione

Ci si prepara alla decima giornata di campionato, il primo quarto del percorso è stato completato. L'Udinese può essere parzialmente soddisfatto per il bottino ottenuto in questa prima parte di stagione. Due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Unica pecca è la data degli ultimi tre punti, dato che il successo manca oramai da troppo tempo. Precisamente dal match contro lo Spezia di metà settembre. Oggi, nel derby potrebbe esserci l'occasione per tornare a raccogliere il bottino pieno. Sicuramente i friulani daranno tutto, come dimostrano le parole nel prepartita. Andiamo ad ascoltare i futuri protagonisti del match.